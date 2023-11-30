Во время ЧП на месторождении Ямала погибли двое рабочих, ещё двое пострадали

В Тазовском районе Ямала на месторождении случилось ЧП – на рабочих упала труба. Двое погибли, ещё двое в реанимации. Следовали возбудили уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По данным следствия, 28 ноября 2023 года на буровой установке в процессе демонтажа деформированной трубы произошел её срыв. В результате происшествия двое работников, получившие травмы несовместимые с жизнью, скончались на месте происшествия, ещё двое с телесными повреждениями доставлены в реанимационное отделение медицинского учреждения», – говорится в сообщении следственного управления СК Ямала.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей территориального следственного отдела, следователя-криминалиста и сотрудников полиции.

Следователи намерены оценить работу сотрудников, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.

Это далеко не первое подобное ЧП на ямальских месторождениях. В мае на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района произошло падение емкости. После разрушения конструкции поврежденными перилами оказался зажат стропальщик. В ноябре на одном из месторождений помощник бурильщика коммерческой организации, находясь на пучке труб, сорвался и упал на землю. При падении получил травму несовместимую с жизнью.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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