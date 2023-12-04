Губернатор Артюхов проведёт «прямую линию» с населением и журналистами

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей и журналистов в формате «прямой линии». Она состоится 10 декабря в воскресенье. Вопросы принимаются уже с сегодняшнего дня – их жители могут оставлять под постом или в личных сообщениях в аккаунте главы региона «Вк». Как написал г-н Артюхов в своём тг-канале, он намерен обозначить итоги года и планы на будущее.

Губернатор Ямала часто принимает управленческие решения на основании вопросов и предложений, которые озвучивают жители во время встреч или прямых эфиров.

Так, на «прямой линии» в 2021 году жительница Нового Уренгоя попросила организовать возможность ночной ЭЭГ-диагностики. После этого исследование стали делать в крупных больницах округа.

Регулярно пишут свои вопросы и предложения во время прямого эфира семьи, где воспитываются дети с ОВЗ. Они становятся поводом для встречи губернатора с сообществом родителей детей-инвалидов из разных городов Ямала и обсуждения новых мер поддержки или ведения новых средств реабилитации.

Комментирует глава округа и острые резонансные вопросы, актуальные на дату трансляции. Летом 2022 года Дмитрий Артюхов делился своим видением по актуальной проблеме – объединение стоматологий и больниц. Реформа вызвала негативную реакцию медиков и некоторых жителей. Видеообращение к губернатору с просьбой не проводить такую реформу записали медики из Ноябрьска. «Любые реорганизации всегда волнуют коллектив. И, наверное, ещё волнуют жителей – не ухудшится ли качество. Качество точно не ухудшится, скорее всего, даже улучшится, потому что будет проще взаимодействие с разными узкими специалистами, порой в стоматологии они тоже нужны», – обещал тогда г-н Артюхов. Сейчас реорганизация завершилась – стоматологии регулярно получают новое оборудование, их оснащение и кадровый потенциал существенно улучшились.

Зимой 2022 года глава округа анонсировал и объяснил другой проект, который также вызвал множество споров – это создание единого спортивного клуба под брендом «Факел». «Округ планирует из «Факела» делать главный ямальский бренд, символ, а со временем в него должны заходить другие виды спорта. В Новом Уренгое построим крупный футбольный манеж, который будет соответствовать всем стандартам – к юбилею города хочу вернуть команду по мини-футболу. «Факел» теперь не только новоуренгойский клуб, наша задача – так же сделать по другим видам спорта», – рассказывал губернатор (цитата по «МК-Ямал» – прим.ред.)

Сегодня под «зонтик» «Факела» хотят зайти все команды, молодые спортсмены оценили преимущества от причастности к клубу, отмечают в правительстве. Под «Факел» забрендировали даже спортзал в подшефном Ямалу Волновахском районе.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube