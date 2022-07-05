Губернатор Артюхов высказался об оптимизации стоматологий на Ямале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал оптимизацию, которая затронула стоматологии в Ноябрьске, Надыме и Новом Уренгое. Речь идёт о присоединении этих учреждений к районным и городским больницам. Накануне видеообращение к губернатору с просьбой не проводить такую реформу записали медики из Ноябрьска.

В ходе прямого эфира 5 июля 2022 года г-н Артюхов заявил, что объединение уже запущено. Он пообещал, что качество медицинских услуг для населения не ухудшится. Также глава региона отметил, что основная часть коллективов стоматологий сохранится, сокращение может коснуться «обеспечивающих служб».

«Любые реорганизации всегда волнуют коллектив. И, наверное, ещё волнуют жителей – не ухудшится ли качество. Качество точно не ухудшится, скорее всего, даже улучшится, потому что будет проще взаимодействие с разными узкими специалистами, порой в стоматологии они тоже нужны. Традиционно сильно переживают обеспечивающие службы – бухгалтерия, кадры, где возможны какие-то изменения. Я сейчас не готов оценить весь их масштаб. Реорганизация всегда где-то вызывает недовольство, кто-то может немного пострадать. Но наша задача – сделать это максимально бесшовно. Основной коллектив должен весь перейти, а наши жители не должны почувствовать никакого изменения в качестве медицинских услуг», – поделился своим видением оптимизации г-н Артюхов.

Он добавил, что цель слияния – объединение различных учреждений в одно юридическое лицо. «У нас можно из каждого отделения сделать отдельную больницу: стоматология – отдельно, детская поликлиника – отдельно. Но для того и есть крупная больничная система, чтобы в рамках одного юрлица все задачи решать», – заключил губернатор автономного округа.

Ноябрьск, Надым, Новый Уренгой, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»