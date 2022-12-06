Дефицит сохранится: глава Депздрава Ямала раскрыл причину нехватки талонов к стоматологу

Глава департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков объяснил, почему в регионе существует постоянный дефицит талонов к стоматологу. По его словам, медиков достаточно, проблема кроется в федеральных нормативах. Он отметил, что вопрос актуален для всех регионов, с такой ситуацией столкнулась и его семья, которая проживает в центральной полосе России. Об этом г-н Новиков сообщил 6 декабря в прямом эфире официального паблика правительства Ямала «Вконтакте».

«Этот вопрос действительно один из самых серьёзных. Связано это не с дефицитом специалистов. В первую очередь это связано с объёмом тех услуг, которые заложены в базовой, соответственно и в территориальной программе госгарантий. Тот объём услуг, который гарантирован государством, который поддерживается финансированием, он не в полной мере удовлетворяет все потребности. Проблема есть и все её понимают», – сказал глава ямальского Депздрава.

«Если объяснять на цифрах, у нас заложено стоматологических посещений 0,8 на человека в год. Другими словами, у нас из 5 человек 4 попадут к стоматологу в течение года. Ясно, что если человек пришёл несколько раз, а обычно одним походом к стоматологу не заканчивается, то, значит, не каждый человек попадает к стоматологу. Изначально такой дефицит», – рассказал чиновник.

Сергей Новиков привёл пример из личной жизни: «Мне моя мама позвонила, которая повела племянницу в детскую поликлинику. Звонит и говорит: «А что у нас теперь детям тоже зубы бесплатно не лечат?». Я спросил: «А почему тоже?». Она говорит: «У нас взрослых уже давным-давно бесплатно не записывают, помощь не оказывается, только по острой боли. Детей раньше принимали, сейчас нет».

Судя по дальнейшим словам главы ведомства, этот случай имел место в другом регионе, в центральной полосе России.

Г-н Новиков сделал предположение, с чем могут быть связаны неактуальные нормативы: стоматологическая помощь раньше других стала переходить в платные услуги.

Салехард, Юлия Фролова

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