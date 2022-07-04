Медики из Ноябрьска написали обращение Путину и Артюхову из-за оптимизации стоматологических поликлиник

Сотрудники Ноябрьской городской стоматологической поликлиники обратились к президенту Владимиру Путину и губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову из-за грядущей оптимизации. Медики считают, что присоединение к городской больнице негативно скажется на качестве оказываемой помощи и на сотрудниках. Ноябрьская стоматология – не единственная больница, подлежащая реформе. Также к центральным (городским или районным) больницам будут присоединены стоматологии в Надыме и Новом Уренгое. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ямала. На воплощение реформы закладывается полгода – изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Сотрудники Ноябрьской стоматологии не только опубликовали письменное обращение, но и записали видео, которое есть в социальных сетях.

«Сотрудники обращаются к вам (Дмитрий Артюхов – прим.ред) с просьбой о сохранении стоматологии как самостоятельного учреждения. 21 июня 2022 года на собрании с директором департамента здравоохранения Новиковым Сергеем Владимировичем коллективу стоматологии сообщили о реорганизации с января 2023 года Ноябрьской ГСП в виде присоединения к Ноябрьской ЦГБ. Коллектив стоматологической поликлиники категорически против присоединения к ЦГБ. Ноябрьская ГСП является самодостаточной и эффективной структурой и в округе всегда занимала лидирующие позиции по всем показателям. <…> Платные стоматологические услуги обеспечивают значимую подпитку бюджета поликлиники. Приобретаются своевременные и качественные материалы, оборудование и инструментарий. Опыт уже реорганизованных поликлиник показывает, что оснащение становится хуже, закупаются малобюджетные материалы. Также в случае реорганизации у медицинского персонала существенно снизится заработная плата. Реорганизация приведёт к сокращению работников. Очевидно, что основной задачей реорганизации является банальная экономия бюджетных средств. Непонятно только, проводилась ли экспертная оценка планируемой реорганизации», – говорится в обращении к губернатору. Оно появилось в группе «Злой ноябрянин» «Вконтакте» вечером 3 июля 2022 года.

Получить комментарии руководства Ноябрьской стоматологии пока не удалось.

В стоматологии Нового Уренгоя предпочли не комментировать свою позицию по объединению, сообщив, что к ним информация о готовящейся реорганизации поступила недавно.

В надымской поликлинике также сообщили, что собрание с коллективом и директором Депздрава Сергеем Новиковым по поводу грядущей реорганизации прошло буквально несколько дней назад. Там пока тоже не озвучивают комментарии по поводу слияния.

Окружные власти опубликовали официальный комментарий Депздрава Ямала в региональных СМИ. Чиновники уверяют, что основная причина присоединения – это не экономия бюджетных средств. Там называют два аргумента. Первый – улучшение качества помощи для детей-инвалидов. В ведомстве сообщают, что лечение зубов детям с ограниченными возможностями здоровья проводят под общим наркозом, что предполагает «совместную работу анестезиологов, реаниматологов, детских стоматологов».

Второй – улучшение системы медосмотров. «В профилактических осмотрах, в том числе и детей, помимо стоматологов также участвуют врачи разных специальностей. Когда все они относятся к одной медицинской организации, легче скоординировать рабочий процесс, распределить потоки пациентов, снизить время ожидания и исключить очереди. Это позволит в целом сделать медосмотры более комфортными для северян», – заявил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков агентству «Север Пресс».

Он обещал, что сокращения коллектива не последует.

Вместе с этим собеседник в одной из стоматологий региона в беседе с агентством «Новый День» говорит, что сокращение коснётся административного звена – главврач, главная медсестра, контрактный управляющий и главный бухгалтер.

Инсайдер скептически относится к аргументу Депздрава о том, что объединение поможет наладить процесс лечения детей-инвалидов. «Этот вопрос решается просто – издаётся нормативный акт о взаимодействии. Детей с ОВЗ направляют в городские и районные больницы, где есть реаниматолог и анестезиолог. Это не массовое явление, и система взаимодействия уже налажена. Причины реорганизации, очевидно, другие. О присоединении стоматологий к больницам говорят уже на протяжении 10 лет, видимо, сейчас решили, что пришло время для реформы», – отмечает собеседник.

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Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым, Юлия Фролова

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