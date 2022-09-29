На Ямале объединили стоматологии и больницы несмотря на протесты медиков

Правительство Ямала завершает слияние стоматологий, городских и районных больниц. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте правительства автономного округа. Реформа коснулась надымского, ноябрьского и новоуренгойского медучреждений. Реорганизация вступает в силу с 1 января 2023 года.

Летом 2022 года сотрудники ноябрьской стоматологии писали обращения к президенту Владимиру Путину и губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с просьбой остановить оптимизацию. Г-н Артюхов публично заявил, что процесс объединения уже запущен и что останавливать его не планируют.

«Реорганизация всегда где-то вызывает недовольство, кто-то может немного пострадать. Но наша задача – сделать это максимально бесшовно. Основной коллектив должен весь перейти, а наши жители не должны почувствовать никакого изменения в качестве медицинских услуг. – поделился своим видением оптимизации г-н Артюхов.– У нас можно из каждого отделения сделать отдельную больницу: стоматология – отдельно, детская поликлиника – отдельно. Но для того и есть крупная больничная система, чтобы в рамках одного юрлица все задачи решать».

Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Юлия Фролова

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