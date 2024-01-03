Школьная реформа, смена элит и генетические тесты – итоги 2023 года на Ямале

Новый год – время повдедения итогов. Кратко рассмотрим важные решения и реформы в некоторых сферах на Ямале.

Образование

Курс на Восток в школах Ямала – перспективное и своевременное решение губернатора Дмитрия Артюхова. Летом 2023 года две группы школьников Ямала из разных городов побывали в Китае за счёт бюджета – это призёры языковых Олимпиад и дети с особенностями здоровья, а также ребята из многодетных семей. Кроме того, три школы на Ямале стали центрами изучения истории, культуры и языков стран Востока. Это Обдорская гимназия Салехарда и гимназии Нового Уренгоя и Ноябрьска. Повышают квалификацию и педагоги. Осенью 12 учителей из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Салехарда, Лабытнанги, Губкинского ездили в Непал для изучения современных методик билингвального обучения.

Кроме того, 2023 стал годом запуска масштабной реформы в образовании Ямала – создания отдельных школ для старшеклассников в городах и районах округа. Ученики старшей школы и их родители спокойно встретили новшества: для 10-и и 11-иклассников новый формат обучения предполагает большой выбор профильных классов, новые школы с современными пространствами внутри, а также уроки от лучших педагогов, которые смогут повысить шансы ребят на поступление в престижные вузы.

Эксперимент успешно стартовал в Лабытнанги и Губкинском.

Но в некоторых муниципалитетах родители школьников младшего и среднего звена выступили против изменений. Чтобы старшеклассники учились отдельно, остальных школьников нужно распределить по разным учебным заведениям. Мест в школах немного, приходится учиться в 2 смены и мириться с теснотой. Это и вызывает протест родителей.

Поэтому реформу пока настраивают в каждом муниципалитете отдельно в ручном режиме.

В Салехарде под старшую школу решили отдать «канадку» – учреждение закрыли на ремонт, среднее звено перевели во 2 школу. Но родители учеников начали жаловаться на тесноту. Сейчас работу школы меняют по согласованию с родителями и прокуратурой – чтобы всем школьникам было комфортно.

В Ноябрьске решение о создании на базе 7 школы старшей школы тоже было принято. Однако после жалоб родителей проект решили отложить. В декабре губернатор Артюхов вмешался в ситуацию и сообщил, что там дождутся строительства новой школы. Глава региона признал, что окружной и местный департаменты не до конца подготовились к реформе.

Здравоохранение

Ямал стал передовым регионом по решению проблем с зачатием детей.

В 2023 году в округе стартовал проект по проверке здоровья молодых пар: бесплатно молодожёны могут пройти обследования и сдать анализы, которые обычно делают, готовясь к зачатию и рождению детей. Фактически, это профилактические осмотры, работа на опережение проблем.

Глава Депздрава ЯНАО Сергей Новиков отметил, что проект уже дал результат. По итогам года стало ясно, что половина ямальских пар, которые воспользовались сертификатами на проверку репродуктивного здоровья, имеют проблемы. А это значит, что после диагностики молодожёны начнут заниматься проблемами ещё до рождения малыша, то есть смогут снизить риски рождения больного ребёнка или невынашивания детей. «Чем раньше мы начнём лечение, тем больше шансов обзавестись ребёнком», – сказал г-н Новиков.

Проект расширят в следующем году. Откроются кабинеты мужского здоровья, с 2024 года будут выявлять причины бесплодия у мужчин.

Кроме того, женщинам, которые не могут забеременеть, предложат бесплатно пройти генетический тест, чтобы найти причину проблемы. Это тоже революционное решение для государственных клиник.

Вообще власти Ямала продолжают вкладываться в генетические исследования. Сейчас беременным женщинам делают НИПТ (тест, с помощью которого по крови можно определить генетические болезни у плода). А в 2024 году правительство предложит молодым родителям софинансировать половину стоимости полного геномного тестирования детей (его стоимость – около 150 тыс. рублей).

Доплаты сотрудникам МЧС и полиции

Одним из значимых решений властей Ямала в 2023 году стали доплаты к зарплате для сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС. Эти ведомства не раз жаловались на дефицит кадров. Губернатор Дмитрий Артюхов, реагируя на запросы силовиков, поднимал вопрос об увеличении зарплаты служащих федеральных ведомств на Крайнем Севере с помощью выплаты «северных» с первого дня работы перед президентом РФ. Такой законопроект даже начали разрабатывать, но его пока не одобрило правительство. Поэтому г-н Артюхов, не дожидаясь федерального решения, начал платить доплаты из окружного бюджета.

Политика

В правительстве Ямала произошла смена элит – управленческая команда сильно омолодилась.

После переизбрания на новый срок губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправил в отставку политических долгожителей – зама по социалным вопросам Татьяну Бучкову и зама, директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Ушёл из правительства также заместитель по вопросам безопасности Аркадий Бессонов. В правительстве появились новые чиновники: Андрей Гаранин, Александр Емельянов, Сергей Власенко. Но самое обсуждаемое назначение – это назначение молодой чиновницы, главы аппарата губернатора Ирины Новосёловой на пост заместителя губернатора по социальным вопросам.

Потеряла пост сенатора опытный ямальский политик Елена Зленко. Работу в правительстве ей не предложили, г-жа Зленко осталась трудиться при Совфеде – в экспертном совете аграрного комитета.

В команде мэров на Ямале в 2023 году произошли незначительные изменения: в отставку ушёл глава Тазовского района Василий Паршаков. Он остался в управленческой команде ЯНАО – стал депутатом Заксобрания автономии. Новым тазовским главой стал бывший окружной чиновник Виктор Югай.

Салехард, Наталья Ефремова

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