В ямальской больнице сообщили, что реанимировали Навального* около получаса

Медики больницы Лабытнанги реанимировали Алексея Навального (включён в реестр экстремистов и террористов) более получаса. Однако спасти арестанта не удалось. Об этом сообщили в самой больнице.



«Время бригады скорой в пути заняло меньше семи минут. На территорию колонии к пациенту медики попали за две минуты. Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако, пациент скончался», – говорится в комментариях медучреждения.

ФСИН сообщила о смерти иноагента Навального 16 февраля. В публикации на официальном сайте ямальского управления говорится, что он почувствовал себя плохо после прогулки.

Следственный комитет уже начал проверку по факту ЧП.

Алексей Навальный является иноагентом, а также включён в реестр экстремистов и террористов.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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