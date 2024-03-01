В Губкинском задержали неоднократно судимого мужчину за избиение сына

В Губкинском задержан мужчина, который регулярно избивал сына. Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. Известно, что он ранее уже был судим. Сейчас ребёнок в больнице, органы опеки намерены забрать мальчика из семьи, уточняют в следственном управлении СК Ямала.

«По данным следствия, в феврале 2024 года 46-летний мужчина, будучи недовольным поведением сына, систематически избивал ребёнка, нанося ему удары кулаками и различными предметами. С многочисленными ушибами несовершеннолетний помещён в медицинское учреждение»,– говорится в сообщении Следкома.

Решается вопрос об избрании к злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления»,– заключили силовики.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube