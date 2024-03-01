Информацию об участии Киркорова в Дне оленевода на Ямале назвали фейком

Мэрия Салехарда назвала фейком информацию об участии певца Филиппа Киркорова в программе Дня оленевода.

«Организаторы Дня оленевода в Салехарде не рассматривали и не рассматривают варианты приглашения на мероприятие Филиппа Киркорова или других эстрадных исполнителей. Главной целью Дня оленевода является сохранение и развитие национальной культуры и традиций северных народов. Исходя из этого принципа готовятся и организуются все события в рамках мероприятия»,– написано в официальном канале администрации столицы Ямала.

Сведения о том, что популярный эстрадный исполнитель прибудет на Ямал, появились ранее в некоторых СМИ.

Салехард, Наталья Ефремова

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