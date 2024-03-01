В Шурышкарском районе на ребёнка напала собака без чипа

В Шурышкарском районе Ямала ребёнка укусила собака без чипа и без ошейника. Заплатят за это местные власти. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

В ведомство обратилась мама ребёнка.

«В октябре 2023 года несовершеннолетний передвигался по улицам села Мужи. В область правой голени его укусила безнадзорная собака без ошейника и чипа. Согласно заключению эксперта, в результате укуса ребенку причинён лёгкий вред здоровью», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура района обратилась с иском в суд.

Суд в качестве компенсации взыскал в пользу представителя ребенка 30 тыс. рублей.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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