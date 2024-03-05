Прокуратура раскритиковала чистку дорог в Надыме

Прокуратура добилась очистки дорог в Надыме. Специалисты ведомства проверили, насколько безопасны улицы. И выяснили, что не везде соблюдаются регламенты и хорошо чистят наледь и снег.



«Состояние дорог в Надыме не отвечает предъявляемым требованиям закона. Так, на отдельных участках дорог имелась зимняя скользкость, часть дорог оказалась не чищенной, что непосредственным образом сказывается на безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении ведомства.



Городской прокурор директору МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством» внёс представление об устранении нарушений закона.



Директора муниципального учреждения оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Надымский район, Наталья Ефремова

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