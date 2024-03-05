Студенты и преподаватели ямальского колледжа возмущены решением властей сократить набор на отделение культуры

В Салехарде студенты и преподаватели Ямальского многопрофильного колледжа бьют тревогу из-за резкого сокращения набора по направлению «культура». Педагоги обратились к депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину.

«Коротко о ситуации: 28 февраля 2024 года мы (преподаватели) узнали, о том, что в приказе департамента образования ЯНАО №158 от 28 февраля из всех специальностей в области культуры и искусства набор на 2024 – 2025 год будет осуществлен по специальности «Народное художественное творчества» 13 человек, «Дизайн» 12 человек.

Набора по таким специальностям как: «Инструментальное исполнительство», «Социально-культурная деятельность», «Декоративно – прикладное искусство», «Сольное и хоровое народное пение» – осуществляться не будет на 2024-2025 учебный год. Мы (преподаватели) понимаем, что это начало закрытия всех специальностей в области культуры и искусства. До сегодняшнего дня никто из администрации колледжа не может объяснить нам, с чем это связано. Учитывая, что мы единственный колледж, на Ямале готовящий кадры в области культуры и искусства мы тем более не можем понять данное решение. Единственное что мы поняли из объяснения директора, что мы не рентабельны (да, культура не рентабельна, так же как не рентабельны честь, совесть, долг перед потомками, это просто должно быть)», – говорится в обращении педагогов.

Сам г-н Вершинин обещал направить запросы в правительство ЯНАО, чтобы ему дали комментарии по теме.

Агентство «Новый День» тоже обратилось за комментариями в правительство. Мы опубликуем разъснения, когда они поступят.

Параллельно студенты колледжа записали видеообращение к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову, его разместила на своей странице известная ямальская певица Елена Лаптандер. В записи студенты говорят о том, что не понимают причины решения властей. Что выпускники колледжа работают в учреждениях культуры и искусства округа.

«Уважаемые чиновники Департамент образования ЯНАО, Культура Ямала и Департамент по делам КМНС ЯНАО, скажите, пожалуйста, на каком основании вы приняли решение о сокращении этих направлений? Если наш президент сейчас говорит о поддержке семьи, о демографии, развитии молодежи, сбережении культурных ценностей, даже ввел с этого года программу «Земский работник культуры», он делает всё для развития общества, а мы такие раз и убираем важнейшие направления!», -добавила певица и бывший депутат окружного Заксобрания Ямала Елена Лаптандер.

Ранее г-н Артюхов говорил о том, что в Ямальском многопрофильном колледже запустят актуальные для округа направления – это сервис и туризм. Региону нужны кадры, чтобы обслуживать объекты туризма, которые запланировал глава округа. В том числе это горнолыжный комплекс на горе Рай-Из. «С 1 сентября на базе Ямальского многопрофильного колледжа будет открыт образовательный кластер СПО «Ямальский туризм» в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». В его состав также войдут колледжи Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска»,– добавляли в правительстве.

Салехард, Наталья Ефремова

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