Прокуратура проверит компанию на Ямале, откуда вахтовиков вызволяли силой

Прокуратура ЯНАО проверит компанию «НГСМ+", которая, по заявлению объединения «Русская община», удерживает работников силой. О том, что представителям «общины» пришлось вызволять мужчин из плена, стало известно вчера. Об этом сообщество рассказало на своей странице в соцсетях. Силовую поддержку им оказывали росгвардейцы из Нового Уренгоя. Вызволенные вахтовики заявили, что обращались к чиновникам и в полицию и им никто не помог.

«Руководство строительного объекта в городе Тарко-Сале установило для своих рабочих ряд жестких правил. Им запрещено без спроса покидать территорию объекта и покупать что-либо в городских магазинах. Любое нарушение – штраф 15 000 рублей. Все, что нужно работягам, руководство заставляет покупать втридорога в своем магазине на объекте. У кого нет денег, выдают под запись (рассказ в ролике). А денег почти нет ни у кого, потому что зарплату удерживают. Договор расторгнуть не дают, домой не пускают – все это напоминает колонию поселения», – говорится в сообщении.

У некоторых работников, по словам представителей «общины», забирают паспорт.

«Наши активисты совместно с правоохранителями Нового Уренгоя оперативно отработали сигнал. Росгвардия вызволила из «плена» двух человек, которые уже дали показания. В участок, где их опрашивали, также подъехали сотрудники охраны компании – выходцы с Кавказа», – пишут представители «общины».

Отметим, в Сети можно найти и другие, более ранние, жалобы на компанию «НГСМ+», которая ранее называлась «Звезда».

Прокуратура Ямала сообщила, что проверит информацию «Русской общины». «По поручению исполняющего обязанности прокурора автономного округа Дениса Назаренко прокуратурой Пуровского района незамедлительно организовано проведение проверки соблюдения трудовых и иных прав граждан, в том числе на свободу передвижения. По результатам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям работодателя по соблюдению трудового законодательства, изъятию у работников документов и денежных средств, удержанию их на объекте, а также действиям (бездействию) контролирующих и правоохранительных органов по рассмотрению поступавших от указанных граждан заявлений», – уточнили в надзорном ведомстве.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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