Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства на предприятии Игоря Нака

Прокуратура ЯНАО нашла нарушения на крупном предприятии АО «Ямалтрансстрой», которым руководит депутат Тюменской думы Игорь Нак.

«Оплата труда работников организации и окончательный расчёт производились несвоевременно, с одного из работников при увольнении незаконно удержаны денежные средства за спецодежду, компенсация за задержку зарплаты не произведена», – говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Прокурор города внёс представление руководителю организации, потребовав устранить нарушения трудового законодательства.

Нарушения устранили, виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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