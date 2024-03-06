В аэропорту Нового Уренгоя установили блестящих оленей

В аэропорту Нового Уренгоя установили скульптуру оленей. Арт-объект выполнен из нержавеющей стали.

«Открытие композиции приурочено к традиционному ямальскому празднику – Дню оленевода, который отмечается в Новом Уренгое в ближайшие выходные.

Новая инсталляция дополняет архитектурную концепцию терминала, в основе которой лежит жилище коренных народов Севера – чум. Таким образом мы подчеркнули ямальский характер нашего аэропорта», – сообщил исполнительный директор аэропорта, Роман Бочков, которого цитируют в соцсетях воздушной гавани.

Помимо новой композиции, перед терминалом аэропорта установлена инсталляция «Новый Уренгой», двухметровые буквы выполнены в стиле интерьеров аэровокзала, а также оснащены подсветкой.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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