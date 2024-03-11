«Ачимгаз» заплатила за выбросы после ЧП на Уренгойском месторождении

Компания «Ачимгаз» заплатила за выброс газа в результате ЧП. Этого добилась прокуратура.
«В ноябре 2023 года в результате аварии при проведении предприятием работ по освоению строящейся скважины на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения произошёл неконтролируемый выброс газа с последующим горением. Впоследствии на атмосферный воздух оказано негативное воздействие», – уточнили в природоохранной прокуратуре округа.
Природоохранный прокурор внёс руководителю акционерного общества «Ачимгаз» представление об устранении нарушений закона.
После этого компания заплатила за сверхнормативные выбросы – более 4,3 млн рублей.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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