«Ачимгаз» заплатила за выбросы после ЧП на Уренгойском месторождении

Компания «Ачимгаз» заплатила за выброс газа в результате ЧП. Этого добилась прокуратура.

«В ноябре 2023 года в результате аварии при проведении предприятием работ по освоению строящейся скважины на территории Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения произошёл неконтролируемый выброс газа с последующим горением. Впоследствии на атмосферный воздух оказано негативное воздействие», – уточнили в природоохранной прокуратуре округа.

Природоохранный прокурор внёс руководителю акционерного общества «Ачимгаз» представление об устранении нарушений закона.

После этого компания заплатила за сверхнормативные выбросы – более 4,3 млн рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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