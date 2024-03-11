На променад у реки в Салехарде потратят 202 млн рублей

Благоустройство участка набережной в Салехарде обойдётся в 202 млн рублей. Об этом свидетельствуют документы госзакупок. Сейчас чиновники ищут подрядчика. Как сообщали ранее в мэрии столицы Ямала, в результате благоустройства создадут променад от лодочной станции до места для отдыха у реки Полябта.

«В планах – обустройство велодорожек, прогулочных зон, освещения, установка беседок для отдыха. Существующая «зелёная» зона будет сохранена – предусмотрена также и высадка новых деревьев и кустарников различных пород», – говорится в сообщении администрации.

Набережная будет обустроена в районе домов 49-70 А.

Работы нужно выполнить до 1 сентября.

Салехард, Наталья Ефремова

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