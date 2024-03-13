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Среда, 13 марта 2024, 11:46 мск

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В Ноябрьске за поножовщину в ресторане осудят мужчину

В Ноябрьске в суд передают дело о поножовщине в кафе «Гурман». ЧП случилось 11 ноября 2023 года. Обвиняемый в покушении на убийство мужчина набросился на посетителя заведения с ножом.

«По данным следствия, в вечернее время в Ноябрьске на территории кафе «Гурман» 31-летний мужчина из личной неприязни нанёс не менее четырёх колото-резаных ранений в область груди 34-летнему знакомому. Преступные действия нападавшего остановили свидетели происшествия. Потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь», – сообщили в Следкоме Ямала.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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