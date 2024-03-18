В Лабытнанги губернатор Артюхов открыл арт-резиденцию (ФОТО)

В Лабытнанги открыли арт-резиденцию – пространство для молодёжи. В церемонии принял участие губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Резиденция называется «Лампа».

«На площади более 1 тыс.кв.м. разместились пространства для активного досуга и творчества. На обустройство муниципалитет получил грант от губернатора в размере 25 млн рублей»,– сообщают в пресс-службе правительства округа.

Губернатор Артюхов отметил, что это уже третья резиденция.

«Рад, что наш проект по созданию таких молодёжных пространств растёт. В этом году добавятся ещё две резиденции (в Новом Уренгое и Тарко-Сале-прим.ред.) Убеждён, развитие в творческих направлениях в будущем поможет стать лучшими даже тем, кто выберет для себя самые практичные профессии, например, IT-специалиста или инженера. Когда такие возможности для реализации творческих идей появляются, это, конечно, очень здорово», – поделился мнением глава региона.

На первом этаже обустроили пространство для встреч, обеденную зону, амфитеатр и зрительный зал со сценой, а также зону для видеоигр. На втором – проектную мастерскую, зону отдыха, игровую зону и рабочие кабинеты для специалистов резиденции. На третьем – лекторий, медиастудию, студию звукозаписи, а также трансформируемое пространство с возможностью проведения выставок, мастер-классов.

Дизайнером проекта выступила Кристина Берк из Санкт-Петербурга.

В «Лампе» уже есть первые резиденты – искусствовед Ингрид Сафронова, хореограф Кристина Кузнецова и диджей Арсений Тарасенко. По итогам конкурса они получили гранты в размере 100 тысяч рублей на развитие своих проектов.

Все желающие молодые ямальцы могут стать резидентами «Лампы», пройдя отбор. Прием заявок идет на сайте ямолод-арт.рф.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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