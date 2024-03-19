Член банды «телефонных» мошенников приехал в Салехард из Одинцово

В Салехарде в суде рассмотрели уголовное дело в отношении члена банды «телефонных» мошенников. Это житель подмосковного города Одинцово. Ему всего 23 года. Его роль в преступном сообществе заключалась в том, что он забирал деньги у обманутых граждан. В частности, он пытался получить купюры у обманутой в Салехарде женщины. Подробности раскрывают в прокуратуре Ямала.

Мошенник во всём признался и раскрыл схему, по которой действовали преступники.

«По разработанной преступной схеме один из участников звонил пожилым людям, сообщал ложные сведения о попытках хищения денежных средств со счетов и под вымышленном предлогом их передачи и сохранения на «безопасном счете» убеждал граждан отдавать денежные средства «профессиональному курьеру». В это время в дело вступал второй аферист, который приезжал к обманутым людям с заранее сфальсифицированным пакетом документов и забирал наличные под видом инкассатора», – объяснили в прокуратуре.

С марта по май 2023 года 23-летний обвиняемый и его соучастники обманули пенсионерку из Москвы на 2 млн рублей, а также хотели обмануть жительницу окружной столицы на сумму 1,3 млн рублей.

Помогли задержать преступника бдительные сотрудники банка в Салехарде. Они заметили, что женщина ведёт себя подозрительно при снятии наличных. Очевидцы обратились в полицию

Приговором Салехардского городского суда мошеннику назначен условный срок на 3,5 года с испытательным сроком 3 года. Кроме того, учитывая частичную компенсацию злоумышленником ущерба, решением суда с осужденного в пользу потерпевшей взысканы денежные средства в размере 1 млн рублей.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину).

Результаты уголовного преследования в отношении иных лиц, задействованных в указанных преступлениях, находятся на контроле прокуратуры города.

Салехард, Наталья Ефремова

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