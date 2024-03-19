На вокзале Нового Уренгоя молодой мужчина напал на незнакомца с ножом

В Новом Уренгое осудили мужчину за поножовщину на вокзале.



Осужденному 28 лет. Это местный житель. В декабре 2023 года на привокзальной площади Нового Уренгоя он напал с ножом на незнакомого мужчины со спины. Причиной агрессии стала ссора.

Удары ножом пришлись в спину и поясницу.



Суд решил отправить дебошира на 10 месяцев в колонию общего режима.



Он признан виновным в совершении преступления, описанного в п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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