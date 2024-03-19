российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 марта 2024, 13:32 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На вокзале Нового Уренгоя молодой мужчина напал на незнакомца с ножом

В Новом Уренгое осудили мужчину за поножовщину на вокзале.

Осужденному 28 лет. Это местный житель. В декабре 2023 года на привокзальной площади Нового Уренгоя он напал с ножом на незнакомого мужчины со спины. Причиной агрессии стала ссора.
Удары ножом пришлись в спину и поясницу.

Суд решил отправить дебошира на 10 месяцев в колонию общего режима.

Он признан виновным в совершении преступления, описанного в п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,