На Ямале водителя буксира обвиняют в смерти человека, который упал с баржи и утонул

На Ямале будут судить капитана буксира-толкача. Следствие считает, что по его вине погиб водитель одного из перевозимых баржей грузовиков. Мужчина попытался забраться в свою машину, не удержался, упал в реку и утонул.

ЧП случилось в сентябре 2023 года на 135 километре протоки Ванепарод реки Таз.

«При транспортировке баржи капитан буксира нарушил правила безопасной эксплуатации водного транспорта и допустил нахождение рядом с перевозимыми грузовыми автомобилями их водителей. При попытке подняться в кабину автомобиля один из водителей упал за борт и утонул», – уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Тазовский районный суд.

Статья обвинения – ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube