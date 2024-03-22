Цена реконструкции трассы Салехард-Надым выросла после отмены аукциона

Власти Ямала проводят повторный аукцион на реконструкцию дороги Сургут-Салехард из-за того, что пришлось менять проект и работы подорожали. Речь идёт об участке от железнодорожной станции Ныда до посёлка Пангоды, сообщает «Правда УрФО».

Сейчас начальная цена контракта составляет 5,78 млрд рублей. Протяжённость участков – 14,4 км. Работы нужно выполнить до октября 2026 года.

Всего месяц назад эту же работу предлагалось выполнить за меньшие деньги. Но аукцион на реконструкцию данного участка был отменён из-за необходимости скорректировать документацию. Начальная цена первого контракта составляла 5,6 млн рублей.

Издание предполагает, что мотивом для пересмотра сметной стоимости и проектной документации стало замечание одного из потенциальных участников аукциона.

«Участники процедуры потребовали от окружных властей внести корректировки в документацию в части материалов, которые необходимо применить подрядчику в ходе устройства земляного полотна для выполнения работ. В частности, автор обращения указывает, что текущая документация подразумевает применение в ходе реконструкции песка средней крупности, который фактически почти не добывается на карьерах в прилегающей к месту проведения работ территории, что делает невозможным выполнение контракта в установленные сроки. Более того, в случае замены песка на более мелкую крупность частиц итоговое земляное полотно не будет соответствовать критериям прочности. Также компания указывает, что на моменте торгов невозможно определить объем работ по замене слабых грунтов», – писало издание.

Салехард, Наталья Ефремова

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