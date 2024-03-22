Во всех школах Ямала установят шкафчики для телефонов младшеклассников

Во всех школах Ямала с 1 сентября 2024 года появятся шкафчики для учеников младших классов. Места хранения помогут разгрузить портфели учеников, а также помогут остаться на время уроков без гаджетов.

«Сейчас муниципальные управления образования выбирают лучшие модели шкафчиков, а также варианты их размещения», – уточнили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Планируется что младшекласники будут хранить в шкафчиках мобильные телефоны во время уроков. Также туда планируется складывать сменную обувь и комплект одежды для физкультуры.

«Первые индивидуальные места хранения личных вещей появились в школах округа в 2022 году, за два года ими обеспечили 34 школы. В школе №4, которая открылась в прошлом году в Салехарде, индивидуальные шкафчики предусмотрены для всех учеников 5-11 классов. Их удобство оценили и педагоги, и дети»,– отметил заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко, которого цитируют в пресс-службе.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube