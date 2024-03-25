На Ямале предприниматель раздал мусор сельчанам вместо вывоза на полигон

В Приуральском районе предприниматель раздал мусор сельчанам вместо вывоза на полигон. У бизнесмена был контракт с селом на 425 тыс. рублей. За эти деньги он должен был вывезти мусор после сноса аварийных домов в специальное место. Но он этого не сделал. Подробности суда над предпринимателем сообщает следственное управления СК Ямала.

«В 2020 году генеральный директор коммерческой организации заключил контракты с МО Аксарковское Приуральского района на снос аварийных домов и утилизацию строительного мусора. При этом он решил минимизировать свои расходы. Коммерсант разрешил сельчанам беспрепятственно и бесплатно брать любой образовавшийся строительный мусор, а оставшуюся его часть вывез на частную территорию. Далее, для создания видимости надлежащего исполнения условий муниципальных контрактов он приобрёл фиктивные талоны с заведомо ложными сведениями о приёме строительных отходов, выполненных якобы от имени коммерческой организации в Надыме, и фиктивно подтвердил ими передачу на полигон 510 м3 строительных отходов», – объяснили следователи.

Таким образом, руководитель коммерческой организации совершил хищение бюджетных денежных средств.

Его признали виновным в совершении преступления, которое описано в ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере).

Суд решил его оштрафовать. Кроме того, суд, рассмотрев гражданский иск администрации Приуральского района, взыскал с коммерческой организации 425 тысяч рублей в пользу районного департамента жилищно-коммунального комплекса.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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