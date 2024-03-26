В Новый Уренгой приедет помощник президента РФ Мединский

В Новый Уренгой приедут помощник президента Владимир Мединский и зам министра просвещения Татьяна Васильева. Ожидается, что они встретятся с участниками финального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Для участия в ней в Новый Уренгой прибыли около 300 ребят.

«В последний день олимпиады к ним (участникам олимпиады – прим.ред.) приедет почётный гость – помощник президента РФ Владимир Мединский. И это не случайно, так как он является соавтором нового учебника по истории для 10-11 классов. Также мы ожидаем в качестве гостя заместителя министра просвещения Татьяну Васильеву», – рассказала заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новосёлова в своём телеграм-канале.

Заключительным днём олимпиады станет 30 марта.

В свободное время для старшеклассников и сопровождающих запланирована обширная программа. Школьники посетят музейно-образовательный комплекс «Этнопарк Аркториум», музей истории «Газпром добыча Уренгой», детскую экологическую станцию, газовые месторождения, экокомплекс «Душа Ямала», а также закрепят знания на историческом квизе «Лига совы», уточняли в пресс-службе правительства ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube