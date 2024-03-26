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Вторник, 26 марта 2024, 13:14 мск

Новости Ямал

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Три города Ямала примут детей из Белгородской области

Три города на Ямале примут детей из Белгородской области. Об этом договорились глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В автономный округ прибудут 330 ребят из приграничного региона России, который подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ.

Дети прибудут в четверг-пятницу этой недели (28,29 марта).

«Детей разместят на площадках ЯМК и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. В учреждениях комфортные спальни, места питания и отдыха, организована круглосуточная охрана», – написал г-н Артюхов в своём телеграм-канале 26 марта 2024 года.

Ребятам организуют обучение и досуг, окажут помощь в больницах, если она потребуется. Также глава автономного округа пообещал, что ребят обеспечат тёплой одеждой, так как на Ямале холоднее, чем в Белгороде.

Ямальский губернатор также сообщи, что школьников привезут на чартерных рейсах.

Салехард, Ноябрьск, Лабытнанги, Наталья Ефремова

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