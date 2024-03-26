Магистральные ЛЭП Ямала защитят от гроз

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала начал работу по монтажу грозозащитного троса в Ямало-Ненецком автономном округе. Это позволит повысить надежность энергоснабжения региона, где расположены крупнейшие в мире залежи природного газа и ведется активное освоение месторождений.

Работы уже выполнены на линии электропередачи 220 кВ «Уренгой – Пангоды». Грозотрос повышает защищенность энергообъектов от грозовых разрядов. В результате выполненных работ возрастет надежность электроснабжения потребителей центральной части Надымского района, а также крупных нефтегазовых предприятий.

В 2024 году энергетики смонтируют грозозащитный трос еще на трех ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди них – одни из самых важных линий для региона, такие как «Муравленковская – Надым» и «Оленья – Ямбург – I, II цепь».

Новый Уренгой, Елена Владимирова

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