Экс-председатель суда Салехарда получил пост в правительстве

Бывший председатель суда Салехарда Илья Лян получил пост в правительстве Ямала. Г-н Лян стал заместителем директора департамента региональной безопасности ЯНАО. Об этом свидетельствует информация с правительства Ямала.

26 марта 2024 года Илья Лян выступал на заседании с докладом по теме интернет-мошенничеств.

«Департаментом региональной безопасности предложено пересмотреть порядок выдачи гражданам кредитов в онлайн-режиме, чтобы исключить возможность выдачи кредита без контакта с сотрудниками банка. По мнению Ильи Ляна, это позволит минимизировать число случаев, когда кредитные средства перечисляются мошенникам», – говорится в сообщении правительства.

Илья Лян ушёл в почётную отставку с поста судьи в ноябре 2023 года.

Департамент региональной безопасности ЯНАО возглавляет Сергей Неустроев – бывший сотрудник органов безопасности.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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