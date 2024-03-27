Технологии искусственного интеллекта будут изучать в ямальских школах

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал нововведение для школьников: в учебной программе появится курс по нейросетям.

«Поручаю департаменту образования внедрить в программу ямальских школ вводный курс по нейросетям. Отдельно обращаюсь к коллегам из правительства: технологии ИИ должны быть внедрены во всех управление процессы», – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сегодня во время своего ежегодного послания.

Салехард, Наталья Ефремова

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