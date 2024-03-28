Ямальский мусорный оператор сменил название и директора

Региональный оператор по обращению с отходами в ЯНАО сменил директора и название. Компанию «Ямал Экология» (ранее ООО «Инновационные технологии») возглавляет с середины марта 2024 года Игорь Стратий. Согласно справке на официальном сайте организации, г-н Стратий родился 28 мая 1982 года в городе Ессентуки Ставропольского края. В 2011 году получил диплом РАНХиГС по программе МВА «Финансы». В 2013 году приехал в ЯНАО. С 2021 года занимал пост заместителя гендиректора по экономике и финансам ООО «Ямал Экология».

До этого компанию возглавлял Артём Ткаченко.

В компании также сменился состав учредителей. Согласно справке «Контур Фокус», учредителями регоператора являются с 2024 года две компании – ООО «Тюменский Энергетический Альянс» и АО «Энерго-Газ-Ноябрьск». Обе аффилированы со структурами корпорации СТС» энергетиков Артёма Бикова и Алексея Боброва.

фото с сайта «Ямал Экология». Игорь Стратий.

Салехард, Наталья Ефремова

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