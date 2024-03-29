Надымские власти потратят на два украшения ко Дню Победы почти 5 млн рублей

Власти Надымского района готовы потратить 4,8 млн рублей на два украшения для города. Очевидно, украшения покупают ко Дню Победы. Одна из фигур – это арка в виде звезды. Вторая – стойка с флагами.

Высота входной арки «Звезда» – около 5 метров. Её примерная стоимость – 2,5 млн рублей.

Стоимость арки с флагами – 2,8 млн рублей.

В ходе аукциона, который сейчас проводят чиновники, стоимость может быть снижена.

Итоги аукциона подведут в начале апреля.

Салехард, Наталья Ефремова

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