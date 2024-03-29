На Ямале оштрафовали оператора ТГ «Мотив» за звонок мошенника из-за рубежа

Интересный прецедент зафиксировали на Ямале – сотового оператора оштрафовали за звонок мошенника из-за рубежа.

«Прокуратура Муравленко, изучая материалы уголовного дела по факту совершения мошеннических действий с использованием «подменных номеров», проверила соблюдение требований законодательства о связи.

При оказании услуг связи ООО «Мобифон – 2000» не препятствовало пропуску соединения от иностранного оператора связи, который в последствии у абонента отобразился российской системой нумерации»,– рассказали в прокуратуре Ямала.

Прокурор города возбудил административное дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ).

Оператору связи назначен штраф в 300 тыс. рублей.

Муравленко, Наталья Ефремова

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