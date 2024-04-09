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Вторник, 9 апреля 2024, 11:19 мск

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Спасатели из Ноябрьска помогут жителям Зауралья справиться с паводком

фото – скрин видео МЧС ЯНАО

Спасатели из Ноябрьска отправились в Курганскую область – спасать соседей от паводка. Об этом сообщили в управлении МЧС по ЯНАО.

«Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по ЯНАО убыла в Курганскую область для оказания помощи в ликвидации паводка. Из Ноябрьска выдвинулись 50 специалистов на 5 единицах техники», – уточнили в ведомстве.

Губернатор Зауралья Вадим Шумков ввёл режим чрезвычайной ситуации. В Курганской области уже работают дополнительные подразделения МЧС России из Свердловской области и Урала.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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