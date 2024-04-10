По просьбе Шумкова Ямал направил в Курган ещё 35 спасателей

По просьбе курганского губернатора Вадима Шумкова Ямал увеличил число спасателей, которые помогают Зауралью пройти период половодья.

Вслед за аэромобильной группировкой МЧС из Ноябрьска выехали 35 ямалспасовцев.

«С собой ямальцы везут лодки, спасательные жилеты, мотопомпы, генераторы, световые башни и другую необходимую технику. На место должны прибыть завтра вечером»,– говорится в сообщении правительства Ямала.

Ранее в Курган убыли 50 сотрудников курганского МЧС.

Салехард, Наталья Ефремова

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