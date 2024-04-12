Вокзал в Новом Уренгое отремонтируют за 112 млн рублей. Подряд получила фирма «ПоволжьеСтройИнвест» из Саратова. Эта структура, согласно базе данных «Контур.Фокус», уже имеет один объект в Новом Уренгое – больничный комплекс (блок 6).

Согласно техзаданию, у здания вокзала должна появиться архитектурная подсветка.

О том, что вокзалы в Новом Уренгое и Лабытнанги обновят, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в своём послании.

Вокзал торжественно открыли в мае 2015 года. Вот что писала по этому поводу ГК «Вис»: «Многофункциональный вокзал начали строить ещё в 90-х годах прошлого века, однако работы несколько раз приостанавливали из-за недостатка финансирования. В 2011 году за объект взялась группа строительных компаний «ВИС» и успешно довела строительство до конца. Фактически строительство завершилось ещё в 2013 году, когда ГСК «ВИС» полностью закончила все строительно-монтажные работы. Около двух лет группа поддерживала эксплуатационную готовность здания пока решался вопрос с передачей вокзала в собственность заказчика».

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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