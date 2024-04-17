Спасатели пытаются вызволить людей из метели на дороге Аксарка-Салехард

Спасатели пытаются помочь людям, застрявшим в метель на дороге Аксарка-Салехард 17 апреля 2024 года.

«Несколько десятков машин при выезде из Аксарки попали в снежный плен. Из-за сильной метели дорогу практически полностью замело. Первыми на место прибыли дорожные службы региона. Они расчищают дорогу и эвакуируют машины», – сообщают в департаменте гражданской защиты Ямала.

Сотрудники «Ямалспаса» также отправились на место на ТРЭКОЛе для эвакуации людей.

17 апреля на территории округа объявлено штормовое предупреждение.

Салехард, Наталья Ефремова

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