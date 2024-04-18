Прокуратура проверит дорожников и чиновников после эвакуации автомобилистов с заметённой трассы в ЯНАО

Прокуратура Ямала проверит, как обслуживали дорогу Аксарка-Салехард, где накануне застряли десятки автомобилей, и верно ли действовали чиновники. Об этом сообщили в надзорной инстанции.

«Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа поставила на контроль ситуацию с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Аксарка-Салехард. Установлено, что в связи с метелью закрытую дорогу не смогли преодолеть десятки транспортных средств. Организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям организации, осуществляющей содержание указанного участка дороги, органа местного самоуправления, аварийно-спасательных формирований», – говорится в материале надзорного ведомства.

Вчера, 17 апреля, в 10 утра в местных сообществах появилось сообщение о том, что на дороге Салехард-Аксарка застряли машины и никто не реагирует (Подслушано в Салехарде в ВК). В полдень власти Ямала сообщили, что организовали операцию по вызволению людей с заметённой трассы. «Несколько десятков машин при выезде из Аксарки попали в снежный плен. Из-за сильной метели дорогу практически полностью замело. Первыми на место прибыли дорожные службы региона. Они расчищают дорогу и эвакуируют машины», – говорили в департаменте гражданской защиты Ямала. 11 человек в итоге эвакуировали.

Салехард, Наталья Ефремова

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