Жители Шурышкарского района получили штрафы на 13 тысяч рублей за неправильный выгул собак

13 тысяч рублей штрафов заплатили с начала года жители Шурышкарского района в ЯНАО. Денежные взыскания были выписаны им за неправильный выгул собак, сообщает администрация района на своей страничке в ВК.

«Профилактические рейды проходят в каждом селе, владельцам животных напоминают правила их содержания, а безнадзорные – подлежат отлову. К ответственности за самовыгул уже привлечены 18 граждан», – отметили в администрации.

Напомним, что на Ямале планируется увеличить штрафы для собачников, которые нарушают правила содержания своих питомцев. В частности, предлагается повысить размер штрафа за самовыгул питомцев от 2,5 до 4 тысяч рублей – сейчас штраф составляет от 1 до 2,5 тысяч рублей. И за повторное аналогичное правонарушение – 5 тысяч рублей, сейчас – за это платят от 3 до 5 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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