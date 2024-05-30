Руководителя филиала «Синарастройкомплект» на Ямале осудили за взятки

В Новом Уренгое осудили за взятки экс-руководителя обособленного подразделения ООО «Синарастройкомплект». Он получил в качестве коммерческого подкупа около полумиллиона.

Суд назначил ему штраф в 1 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, сроком на два года. Также сохранён арест на его автомобиль «Lexus LX570» до исполнения наказания, рассказали в прокуратуре Ямала.

В Следкоме Ямала напоминает фабулу дела: в Новом Уренгое в 2022 году руководитель подразделения предложил знакомому предпринимателю заключить договор на оказание услуг пассажирских перевозок легковым транспортом. Он обещал бизнесмену общее покровительство, быстрое закрытие объёмов услуг и обеспечение оплаты. А предприниматель должен был за это ежемесячно отдавать «откат».

Глава филиала обеспечил заключение договора на 15 млн рублей и в период 2022-2023 года получил от своего знакомого 572 тыс. рублей.

Квалификация дела – п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение в качестве коммерческого подкупа денежных средств в особо крупном размере).

ООО «Синарастройкомплект» входит в холдинг «Синара», которую раньше возглавлял уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский. В 2022 году он покинул пост президента «Группа Синара» и перестал быть бенефициаром холдинга.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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