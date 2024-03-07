В Новом Уренгое новое коррупционное дело: коммерсант «зарабатывал» на транспортном обслуживании

В новом Уренгое сотрудника коммерческой компании подозревают в получении взяток. Он, по версии следствия, получал «откаты» от коммерсанта, который занимается перевозками. О новом коррупционном уголовном деле рассказали в следственном управлении СК Ямала. Преступление было совершено, по версии силовиков, в 2022-2023 годах в Новом Уренгое.

«По данным следствия, руководитель подразделения организации предложил знакомому индивидуальному предпринимателю заключить договор с юрлицом на оказание услуг пассажирских перевозок. При этом он пообещал представителю бизнеса общее покровительство, заключающееся в беспрепятственном закрытии объёмов оказанных транспортных услуг и обеспечении своевременной оплаты по ним. За это индивидуальный предприниматель в свою очередь должен был ежемесячно передавать ему деньги», – описывают договорённость в Следкоме ЯНАО.

Предприниматель и компания заключили договор на 15 млн рублей. За 2 года – 2022 и 2023 – сотрудник фирмы получил от своего знакомого 572 тыс. рублей.



В отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в передаче коммерческого подкупа, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст.204 УК РФ.

По данным агентства «Новый День», взяточник работал в компании ООО «Синарастройкомплект». Одноимённая компания входит в холдинг Дмитрия Пумпянского.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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