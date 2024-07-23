Прокуратура настояла на взыскании с директора ООО «Синарастройкомплект» более полумиллиона рублей за взяточничество

Более полумиллиона рублей было взыскано с директора обособленного подразделения ООО «Синарастройкомплект» Виталия Шарафутдинова в пользу государства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, согласно материалам дела по протекции Шарафутдинова головной офис предприятия заключил с индивидуальным предпринимателем договор на осуществление пассажирских перевозок. В период с марта 2022 года по январь 2023 года предприниматель передал ему 572 тысяч рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и своевременную оплату услуг.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа 1 млн рублей, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях сроком на 2 года.

Не согласившись с принятым решением, прокуратура города обжаловала приговор в апелляционном порядке, поскольку суд не конфисковал незаконно полученные денежные средства в доход государства.

Суд округа удовлетворил представление и обратил в пользу государства 572 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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