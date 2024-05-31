Директор Центра освоения Арктики Умников отказался от выдвижения в думу от «Единой России»

Директор некоммерческого партнёрства «Российский Центр освоения Арктики» Андрей Унмников пропустил праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в новый состав думы Салехарда. Его нет в списках участников. При этом сейчас г-н Умников является депутатом думы столицы Ямала. Следующие выборы должны состояться осенью этого года.

На сайте «ЕР» говорится, что Андрей Умников является сторонником, а не членом партии, при этом он член фракции единороссов в думе.

В 2019 году г-н Умников участвовал в предварительном голосовании партии.

Означает ли это, что г-н Умников не пойдёт на выборы в этом году или он лишь отказался от поддержки партии – неясно. Получить комментарии директора Центра агентству «Новый День» не удалось. На звонки по телефонам, указанным в списке контактов центра, никто не ответил.

Салехард, Наталья Ефремова

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