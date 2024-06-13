Субсидия фонду Сотрудничество Ямала выросла до 2,7 млрд рублей

Бюджетные субсидии для правительственного фона «Сотрудничество Ямала» выросли до 2,7 млрд рублей. Это не самая большая сумма, в 2022 году, например, субсидии достигли 3,5 млрд рублей. На запрос агентства «Новый День» о структуре расходов в департаменте внешних связей, который курирует фонд, тогда так и не ответили. Запрос проигнорировали.

Из 2,7 млрд рублей 72 млн рублей истратят на содержание штата Фонда.

Куда уходят миллиарды – неясно, Фонд не ведёт публичной отчётности. Собеседник в правительстве Ямала сообщал, что частично деньги Фонда идут на помощь бойцам СВО.

Салехард, Наталья Ефремова

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