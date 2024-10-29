Субсидия для фонда «Сотрудничество Ямала» вырастет до 3,5 млрд рублей

Власти Ямала выделяют ещё 260 млн рублей подконтрольному фонду «Сотрудничество Ямала». Общая сумма субсидии для некоммерческой организации на 2024 год таким образом вырастет до 3,5 млрд рублей.

Из этой суммы 3,4 млрд рублей уйдёт на «финансирование расходов, связанных с реализацией целей, определённых уставом получателя субсидии». И 74 млн рублей потратят на содержание фонда.

«Фонд «Сотрудничество Ямала» не раскрывает отчётность. Куда уходят миллиарды из бюджета – неясно. Однако ранее власти неофициально сообщали, что именно эта некоммерческая организация закупает оборудование для участников СВО.

Салехард, Наталья Ефремова

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