Система слежения в Москве «поймала» сбежавшего фигуранта дела Росреестра Ямала

В Москве задержали сбежавшего фигуранта масштабного коррупционного дела Росреестра. Его вычислила камера распознавания лиц 10 июня 2024 года. Полиция задержала бывшего чиновника и его доставили в Салехард. Об этом сообщили в следственном управлении СК Ямала. Обвиняемого закрыли в СИЗО.

Экс-сотрудник Росреестра скрылся в 2023 году. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, предварительное следствие приостановлено в связи с его розыском.

Перечень статей обвинения обширный – и дача, и получение взятки. Всего 14 тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщил собеседник агентства «Новый День» в правоохранительных структурах, это начальник отдела ямальского управления Росреестра Максим Григорьев.

«По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2019 года лица из числа руководства управления Росреестра по ЯНАО и директор филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО через посредников, которые использовали свою сеть посредников, в составе организованной группы, скрыто используя подчинённых им сотрудников получили около двух десятков взяток на сумму более 25 млн рублей за незаконные регистрационные действия и заведомо низкую оценку недвижимости на территории Ямала», – говорится в сообщении Следкома Ямала.

Дело Росреестра рассматривается в судах. В преступную группу, по версии следствия, входили руководитель управления Росреестра по ЯНАО Андрей Кожин, ещё один руководитель этого ведомства Андрей Кудрявцев, ушедший на работу в правительство округа, и директор кадастровой палаты Росреестра по ЯНАО Максим Сартасов (ранее осужден за хищение).

Есть и пятый фигурант. Он тоже находится в федеральном розыске.

Салехард, Наталья Ефремова

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