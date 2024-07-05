В суд Нового Уренгоя передали дело о взятках руководителей детсада и школы

В суд Нового Уренгоя предали уголовные дела о систематических взятках, которые получали сотрудники детсада и школы. Общая сумма взяток, которые они получили, по версии следствия, составляет 1 млн рублей.

«По версии следствия, должностные лица образовательных учреждений города на протяжении нескольких лет систематически получали от руководителя коммерческой организации взятки в виде денежных средств, ценного имущества за беспрепятственное и преимущественное заключение контрактов», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Квалификация дел – п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в том числе в крупном размере).



Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокуратуры города обвиняемые уволены в связи с утратой доверия.

Как ранее сообщали в СК, предприниматель, который давал взятки сотрудникам детсада, получил 39 контрактов на поставку оборудования по завышенной стоимости на общую сумму 6,7 млн рублей. Замдиректора школы обеспечила этому поставщику контрактов по завышенным ценам на общую сумму более 2,6 млн рублей.

По данным агентства «Новый День», поставщик, который давал взятку – ООО «Первый класс». Ранее его уже оштрафовали за взятки сотрудникам салехардских школ.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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