Уголовное дело возбудили из-за гибели двух человек в пожаре в Салехарде

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели людей во время пожара в доме по адресу Лазо, 5. ЧП случилось сегодня, 29 июля, утром. Спасатели нашли мужчину и женщину без признаков жизни. Маленький ребёнок в тяжёлом состоянии попал в больницу.

Квалификация дела – ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Погибший мужчина 1992 года рождения, женщина чуть старше – 1987 года рождения.

В сентябре 2023 года в Салехарде горел дом по адресу Чапаева, 36. Там погибли три женщины. Причиной пожара стал окурок, который бросил один из гостей, когда уходил.

Салехард, Наталья Ефремова

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