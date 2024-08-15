Жители Надыма просят губернатора Артюхова остановить стройку торгового центра

Жители Надыма недовольны строительством торгового центра на набережной. Губернатору Ямала Дмитрию Артюхову жильцы соседних со стройкой домов пожаловались на вибрации и трещины в стенах. ТРЦ строит резидент Арктической зоны ИП Алиев Илхам Валиеддин оглы. Срок завершения проекта – 4 кв. 2025.

«Квартира ходуном ходит, шкафы трясутся, в кухонных шкафах посуда звенит, того и гляди шкаф упадет, настоящее землетрясение 2-3 балла, в ванной на стене лопнула плитка от этих ударов. А где гарантия, что коммуникации выдержат и не будет трещин в газовых трубах или водных?», – сообщили жители домов 24,25 по ул. Набережная в аккаунте главы региона.

То же самое написано и в местном сообществе «Злой и добрый надымчанин» в ВК. Но там комментариев от противников стройки больше.

Люди сообщили о трещине в стене из-за работы сваебойной машины.



Надымчане просят у губернатора отменить возведение ТРЦ и распорядиться о создании сквера. «Очень грустно, неприятно и отвратительно, что коммерческая выгода для власти дороже благополучия и хорошего настроения жителей любимого Надыма»,– говорится в жалобе жителя района.



Дмитрий Артюхов никак не отреагировал на жалобу. Ответ в аккаунте губернатора дали чиновники Надымского района. Они сообщили, что остановят работы и проанализируют воздействие стройки на соседние дома.

«Земельный участок, где ведется строительство торгового объекта, не является территорией общего пользования и находится в долгосрочной аренде. Арендатор имеет право самостоятельно определять способ использования земли. В зоне многоэтажной жилой застройки торговые объекты допустимы. Что касается пожарной безопасности, площадь строящегося одноэтажного здания не превышает 1500 квадратных метров, поэтому к нему не применяются требования по установлению санитарно-защитных зон радиусом 50 метров»,– сообщают представители районной администрации.



В соцсетях люди выкладывают видео с места работ. При этом власти уверяют, что они не могут проверить проектную документацию, но им сообщили, что там всё по закону.

«Проектную документацию подготовили специалисты организации, имеющие допуск к проектированию подобных объектов. Они заверяют, что проект соответствует всем строительным и техническим нормам. У органа местного самоуправления отсутствуют законные полномочия в части проведения экспертизы проекта и оценки правильности принятых технических решений»,– написали чиновники.

Надым, Наталья Ефремова

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