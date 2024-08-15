российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 августа 2024, 11:55 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Жители Надыма просят губернатора Артюхова остановить стройку торгового центра

Жители Надыма недовольны строительством торгового центра на набережной. Губернатору Ямала Дмитрию Артюхову жильцы соседних со стройкой домов пожаловались на вибрации и трещины в стенах. ТРЦ строит резидент Арктической зоны ИП Алиев Илхам Валиеддин оглы. Срок завершения проекта – 4 кв. 2025.

«Квартира ходуном ходит, шкафы трясутся, в кухонных шкафах посуда звенит, того и гляди шкаф упадет, настоящее землетрясение 2-3 балла, в ванной на стене лопнула плитка от этих ударов. А где гарантия, что коммуникации выдержат и не будет трещин в газовых трубах или водных?», – сообщили жители домов 24,25 по ул. Набережная в аккаунте главы региона.
То же самое написано и в местном сообществе «Злой и добрый надымчанин» в ВК. Но там комментариев от противников стройки больше.

Люди сообщили о трещине в стене из-за работы сваебойной машины.

Надымчане просят у губернатора отменить возведение ТРЦ и распорядиться о создании сквера. «Очень грустно, неприятно и отвратительно, что коммерческая выгода для власти дороже благополучия и хорошего настроения жителей любимого Надыма»,– говорится в жалобе жителя района.

Дмитрий Артюхов никак не отреагировал на жалобу. Ответ в аккаунте губернатора дали чиновники Надымского района. Они сообщили, что остановят работы и проанализируют воздействие стройки на соседние дома.
«Земельный участок, где ведется строительство торгового объекта, не является территорией общего пользования и находится в долгосрочной аренде. Арендатор имеет право самостоятельно определять способ использования земли. В зоне многоэтажной жилой застройки торговые объекты допустимы. Что касается пожарной безопасности, площадь строящегося одноэтажного здания не превышает 1500 квадратных метров, поэтому к нему не применяются требования по установлению санитарно-защитных зон радиусом 50 метров»,– сообщают представители районной администрации.

В соцсетях люди выкладывают видео с места работ. При этом власти уверяют, что они не могут проверить проектную документацию, но им сообщили, что там всё по закону.

«Проектную документацию подготовили специалисты организации, имеющие допуск к проектированию подобных объектов. Они заверяют, что проект соответствует всем строительным и техническим нормам. У органа местного самоуправления отсутствуют законные полномочия в части проведения экспертизы проекта и оценки правильности принятых технических решений»,– написали чиновники.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,